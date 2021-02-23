Президент Германии призвал богатые страны делиться вакцинами

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны предоставить часть своих вакцин более бедным государствам. Такое заявление политик сделал в понедельник, 22 февраля, на совместной онлайн-пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Берлине.

«В ближайшие недели и месяцы дозы вакцины все еще будут дефицитным товаром повсюду», — подчеркнул глава германского государства. «Чем скорее мы в Европе и в Германии будем готовы отдать часть того, что для нас зарезервировано, тем быстрее мы сможем сдержать распространение инфекции по всему миру», — добавил Штайнмайер.

По словам политика, то, насколько странам удастся достичь международного сотрудничества в вопросах распределения вакцин, тестов и медикаментов, станет «лакмусовой бумажкой для международной солидарности». (DW)