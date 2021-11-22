Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер решительно осудил действия российских властей в отношении старейшей в РФ правозащитной организации «Мемориал». «Нас шокирует угроза закрытия «Мемориала» — авторитетной организации с высокими заслугами — путем открытой криминализации ее ценной работы по примирению и исследованиям», — заявил он в понедельник, 22 ноября, на мероприятии в Берлине, посвященном 60-летию Бергедорфского форума Фонда имени Кёрбера.

Глава немецкого государства подчеркнул, что подобная ситуация не может оставаться без резкой критики со стороны Запада. Как отмечает агентство dpa, тем самым Штайнмайер осудил попытки закрытия «Мемориала» в «непривычно отчетливой форме». (DW)