Своим решением отправить колесные танки AMX-10 RC в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон перешел красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на подобный шаг. Такое мнение высказала в пятницу газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, французский президент обошел лидеров США, Великобритании и Германии, которые пока не объявили о решимости поставить на Украину бронетехнику. Он также перехватил инициативу помощи Киеву, которую, как полагает издание, до этого принадлежала Лондону.

Упоминая новогоднее обращение Макрона, в котором тот пообещал помочь Украине победить, The Daily Telegraph делает вывод, что в риторике французского президента произошло кардинальное изменение. Газета предполагает, что это вызвано тем, что президент Франции якобы более не считает возможным договориться с Россией. (ТАСС)

