Изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе начнутся с выплат организациям, которые занимаются воспитанием игроков, а затем коснутся прозрачности платежей между клубами. Об этом в субботу на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола (ФИФА) заявил президент организации Джанни Инфантино.

«Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу», — сказал Инфантино.

Как отмечается в релизе ФИФА, новые положения вступят в силу 16 ноября 2022 года. По оценкам организации, через информационный центр тренировочные клубы со всего мира будут получать за сезон около $400 млн, что в 5 раз больше по сравнению с текущим положением дел.

«Сейчас это происходит, потому что такие клубы небольшие, порой любительские, и у них нет ресурсов, чтобы просить денег. Мы решили сделать систему автоматизированной — каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов», — продолжил он.

«Эти правила посылают четкий сигнал в отношении реформы международных трансферов! ФИФА привержена задаче защищать целостность игры и обеспечивать органичную работу футбольной пирамиды в духе солидарности и прозрачности. Футбол нуждается в создании трансферной системы, которая будет основана на подотчетности, на поддержке справедливого перераспределения доходов на всех уровнях игры», — подчеркнул президент ФИФА.