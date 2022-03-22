Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Египет с необъявленным визитом. Его принял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Стороны обсудили «взрывоопасную ситуацию на оккупированных палестинских территориях, которая грозит новой эскалацией в свете проводимой Израилем политики». Египет в координации с Иорданией «предпринимает усилия для предотвращения нового обострения конфликта между палестинцами и израильтянами».

Стороны также обсуждали иранское досье и ситуацию в Сирии.

Ряд арабских и израильских СМИ также написал о трехсторонней встрече в Шарм-эль-Шейхе с участием наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

По словам представителя канцелярии главы Египта Бассама Рады, на переговорах обсуждались наиболее важные региональные и международные проблемы, разработка совместной системы действий в целях защиты национальной безопасности и укрепления потенциала арабских государств по противодействию растущим региональным угрозам.