Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

«Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы [заболевания], он чувствует себя хорошо. В связи с эпидемическими мерами президент находится в самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении.

В декабре 2020 года Джуканович был госпитализирован с пневмонией, но в тот момент все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.