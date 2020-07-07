Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил сегодня, что его тест на наличие короновируса нового типа дал положительный результат.

По словам главы государства, у него хорошее самочувствие и он принял меры для того чтобы предотвратить передачу вируса окружающим.

Ранее у Болсонару были выявлены симптомы COVID-19, в связи с чем все запланированные встречи президента Бразилии на ближайшие дни были отменены.

Болсонару известен как один из активных противников самоизоляции и других мер социального дистанцирования из-за пандемии коронавирусной инфекции. (haberler.com)