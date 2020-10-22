Президент Азербайджана: В Нагорном Карабахе не будет никакого референдума

В Нагорном Карабахе не будет никакого референдума. Мы с этим никогда не согласимся. Мы не давали на это согласия в ходе переговоров, а теперь, когда мы вернули большую часть территорий, об этом не может идти и речи.

Как передает АПА, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью японской газете Nikkei.

Глава государства отметил: «Что же касается права на самоопределение, то армяне уже самоопределились. У них есть независимое Армянское государство. Представьте себе, что произойдет, если армяне будут самоопределяться повсюду, где они живут, сколько мини-Армений в мире тогда образуется. Это подход, который дает обратный эффект. Право на самоопределение является важным фактором международного права. Однако оно не должно нарушать территориальную целостность Азербайджана. У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин. Как и в любом месте Азербайджана, у проживающих в нашей стране армян, конечно, также могут быть подобные контакты. Но мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе армянское государство. Об этом не может идти и речи. Словом, референдума не будет, никогда».