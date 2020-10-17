Президент Азербайджана предупредил руководство Армении

«Я предупреждаю фашистское руководство Армении, пусть добровольно выйдут с земель, которые еще остаются под оккупацией. Мы все равно прогоним их прочь. От них не останется и следа. Мы прогоним их с нашей земли до конца. Пусть уходят добровольно». Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего обращения к народу.

«Он не хотел отдавать Физули, хотя знал, что не сможет удержать его. Он не хотел отдавать Джебраил. Вчера, позавчера и этой ночью в направлении Джебраила были проведены успешные операции. Были взяты стратегические высоты. Сегодня победоносная азербайджанская армия достигает и достигнет своей цели», — сказал президент.