Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга и ссадины во время горного похода в воскресенье. Об этом сообщается на официальной странице президента в Twitter.

«Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга, в плановом порядке проведет ночь в больнице по рекомендации лечащих врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ван дер Беллен поскользнулся во время горного похода на Каунерграт.

В связи с произошедшим президент принял решение об отмене встреч на форуме Альпбах в понедельник и вторник.