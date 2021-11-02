Азербайджан во время военных действий в Нагорном Карабахе использовал запрещенное оружие, которое было направлено не только против мирных жителей, но и уничтожало окружающую среду, в частности, леса. Об этом заявил во вторник президент Армении Армен Саркисян, выступая на форуме по защите лесов и землепользованию в рамках саммита с участием более 120 глав государств и правительств на климатической конференции ООН в Глазго.

«Ровно год назад, во время войны в Нагорном Карабахе, Азербайджан использовал виды оружия, которые запрещены на международном уровне, нацелившись тем самым не только на гражданское население, но и на леса, причинив огромный урон как лесным массивам, так и экологии в целом. Призываем все международное сообщество для предотвращения в дальнейшем подобного бесчеловечного обращения», — отметил он.

Это говорит президент страны, которая держала около 30 лет под оккупацией азербайджанские земли. За эти годы армяне на этих территориях не оставили камня на камне, уничтожили десятки городов и сел, нанесли урон флоре и фауне. Ущерб нанесенный сородичами Саркисяна оценивается миллиардами долларов. Не говоря уже о человеческих жизней и изуродованных судеб. Этому человеку еще хватает наглости в чем-то обвинять Азербайджан. Как говорится, чья бы корова мычала…