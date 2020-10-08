Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указы об освобождении от занимаемой должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна, и o назначении и.о. главы армянской спецслужбы Микаeла Амбарцумяна, который до этого занимал должность заместителя директора СНБ. Об этом сообщила пресс-служба президентской администрации.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора СНБ Аргишти Кярамяна. Другим указом президента, Микаел Амбарцумян назначен и.о. руководителя СНБ Армении», — отмечается в сообщении.

29-летний Аргишти Кярамян был назначен директором СНБ Армении 8 июня текущего года. Новый и.о. руководителя армянской спецслужбы полковник Микаeл Амбарцумян в последние годы занимал ответственные посты в СНБ, в том числе был руководителем Следственного департамента этой структуры. (ТАСС)