Президент Армении не исполнил требование Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что не считает предложение об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил очередной кадровой перестановкой.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении администрации армянского лидера.

В заявлении администрации Саркисяна отмечается, что согласно конституции, у президента есть три дня для выражения своей позиции по предложению премьера об увольнении начальника генерального штаба.

«Учитывая необходимость обеспечения нормального функционирования госорганов, у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. Однако в условиях военного положения, нынешнего кризиса увольнение начальника генштаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно конституции ВС обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность страны, нерушимость границ», — отмечается в заявлении.

В администрации подчеркнули, что в нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. «Любые попытки давления на президента недопустимы», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что президент республики не занимает чью-либо сторону и руководствуется исключительно интересами государства и народа.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских «Искандерах». Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Ранее, сегодня, Пашинян потребовал от президента  подписать ходатайство премьера об увольнении начальника генерального штаба. «И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот? Выбор очень простой», — сказал Пашинян.

| 2021-02-25T21:39:47+04:00 25 февраля 2021, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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