Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Об этом заявила в среду в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Конечно, мы считаем, что путь [к победе] лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем», — сказала она. Как отметила Макинэни, «значительный перевес» у Трампа имеется в Пенсильвании. «Мы считаем, что одержим верх в Аризоне», — добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация во время голосования. По ее словам, в прошлом в штате были «очень странные результаты» при обработке бюллетеней.(ТАСС)