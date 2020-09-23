Пресс-секретарь Тихановской назвала причину ее выезда за пределы Беларуси

Пресс-секретарь оппозиционного лидера Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала о том, почему бывшая кандидат в президенты выехала за пределы Беларуси. Об этом она заявила в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм», сообщает Lenta.ru.

По словам Красулиной, Тихановской пришлось уехать из страны после общения в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с представителями силовых структур. Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором, либо выехать за пределы Беларуси, либо ее дети будут расти сиротами. Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.

Ранее Тихановская объяснила свое нежелание возвращаться в Беларусь в ближайшее время. По словам политика, пока в Беларуси она не чувствует себя в безопасности. Она также подчеркнула, что если бы у нее была возможность жить в Беларуси, не опасаясь уголовного преследования, она бы осталась в стране и «ни на минуту не задумалась».

| 2020-09-23T08:25:54+04:00 23 сентября 2020, 10:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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