Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее выслали из России

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
«Да, я в списке», — сказала Росс, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник в МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что из РФ будет выслана пресс-секретарь американского посольства, сказал РИА Новости, что «США ведут себя странно». По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.
| 2021-05-12T14:09:26+04:00 12 мая 2021, 14:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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