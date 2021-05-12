Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее выслали из России

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее источник в МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что из РФ будет выслана пресс-секретарь американского посольства, сказал РИА Новости, что «США ведут себя странно». По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.