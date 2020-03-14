Прервано авиасообщение Баку с Парижем, Берлином, Актау, Нурсултаном и Алма-Атой

Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках мероприятий по предотвращению распространения вируса COVİD-19 в стране с 15 марта временно прерывается авиасообщение посредством «Азербайджанских авиалиний» Баку с Парижем, Берлином, Актау, Нурсултаном и Алма-Атой, сообщает Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана.

В дополнение к информации 12 марта 2020 года Оперативный штаб заявляет, что посольства и генеральные консульства Азербайджана временно будут оформлять въездные визы в страну на ограниченной основе.

| 2020-03-14T21:38:15+00:00 14 марта 2020, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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