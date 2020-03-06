Препятствующие работе медперсонала лица будут привлекаться к ответственности

В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавируса.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине.

Отмечается, что в настоящее время в связи с этим ведутся соответствующие просветительские, медицинские мероприятия, дезинфицируются общественные места, а также предпринимаются другие необходимые шаги в соответствии с рекомендациями ВОЗ:

«Отметим, что при обнаружении симптомов вируса у переходящих на территорию Азербайджана лиц и граждан страны в соответствии с инструкциями они помещаются на карантин в соответствующих больницах, во время карантинного периода проходят тесты и лечение.

Обращаясь к населению, мы сообщаем, что помещение лиц с симптомами болезни под надзор врачей важно не только с точки зрения их лечения, но также и во избежание заражения членов семьи, окружающих.

Отмечаем, что в отношении нарушающих нормы карантина, препятствующих нормальной работе медперсонала лиц будут приниматься меры в соответствии с требованиями закона».