Препятствующие работе медперсонала лица будут привлекаться к ответственности

В Азербайджане продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавируса.
Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине.
Отмечается, что в настоящее время в связи с этим ведутся соответствующие просветительские, медицинские мероприятия, дезинфицируются общественные места, а также предпринимаются другие необходимые шаги в соответствии с рекомендациями ВОЗ:
«Отметим, что при обнаружении симптомов вируса у переходящих на территорию Азербайджана лиц и граждан страны в соответствии с инструкциями они помещаются на карантин в соответствующих больницах, во время карантинного периода проходят тесты и лечение.
Обращаясь к населению, мы сообщаем, что помещение лиц с симптомами болезни под надзор врачей важно не только с точки зрения их лечения, но также и во избежание заражения членов семьи, окружающих.
Отмечаем, что в отношении нарушающих нормы карантина, препятствующих нормальной работе медперсонала лиц будут приниматься меры в соответствии с требованиями закона».