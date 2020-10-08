Премьеры Азербайджана и России обсудили Карабах и торговое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым по сотрудничеству стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора стороны обсудили вопросы торгово-экономического, а также гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Мишустин и Асадов затронули тему реализации крупных совместных проектов в других сферах.

Российский премьер также указал на важность стабилизации ситуации на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе, в частности прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта.