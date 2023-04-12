Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел после визита в Канаду в США на самолете, на борту которого изображены эмодзи истребителя и сложенные в мольбе руки. Фото он опубликовал в своих социальных сетях.

«Финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими», — написал он.

По его словам, Украина рассчитывает на новые договоренности.