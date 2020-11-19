Премьер Таиланда пригрозил использовать все доступные законы против митингующих

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пригрозил использовать все доступные законы и меры против антиправительственных демонстрантов, которые обостряют и без того кризисную ситуацию, несмотря на искренность правительства в деле ее разрешения. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении чиновника.

«В настоящее время ситуация все еще не разрешена в нужном направлении и имеет тенденцию развиваться в сторону конфликтов, ведущих к еще большему насилию, — отметил глава правительства. — Если это будет продолжаться, то может нанести ущерб любимой нации и ее институтам, а также миру и безопасности жизни». «Правительству и службам безопасности необходимо активизировать свою работу, обеспечивая соблюдение каждого параграфа всех законов», — добавил он. По его словам, «действия, предпринятые против протестующих, которые нарушают закон, игнорируя права и свободы других людей, будут преследоваться в соответствии с национальным судебным процессом и международными принципами».

Накануне протестующие облили краской ворота и ограждение главного управления столичной полиции, где забаррикадировались полицейские. Произошло это на фоне голосования по семи законопроектам о внесении поправок в конституцию, из которых парламентарии поддержали два — предложенный действующим правительством и оппозиционной партией «Для тайцев». Акция у полицейского управления стала ответом на использование правоохранительными органами против демонстрантов водометов со смешанной со слезоточивым газом водой. 17 ноября митинг у законодательного органа перерос в противостояние между демонстрантами и полицейскими, в результате чего пострадали 55 человек.(ТАСС)