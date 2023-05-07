Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Хегер, возглавляющий временное правительство Словакии, принял такое решение в связи с отставками министров. Ранее несколько министров его кабинета, включая главу МИД, направили соответствующее прошение.

Ожидается, что позднее в воскресенье Хегер встретится с Чапутовой. Президент страны теперь имеет право назначить нового премьера.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Президент Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов. Досрочные выборы были запланированы на 30 сентября 2023 года.