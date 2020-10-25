Премьер Пакистана обвинил Макрона в нападках на ислам

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «нападках на ислам» и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада.

Как передает РИА Новости, об этом написал Хан в Twitter.

«Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан», — написал Хан.

Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммада и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такие заявления турецкого президента неприемлемыми. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан ранее также осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Макрона и подтвердил, что Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций. Позднее Эрдоган предположил, что Макрон ложится и встает с мыслями о турецком президенте и посоветовал своему французскому коллеге «провериться».