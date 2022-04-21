Премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Метте Фредериксен прибыли в четверг в столицу Украины.

«Только, что прибыл в Киев. Испания поддерживает, солидарна и привержена [ценностям] Украине», — написал Санчес в Twitter.

Испанский премьер также поделился видео момента прибытия в Киев, на котором виден и премьер Дании Фредериксен.

Ожидается, что Санчес и Фредериксен встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил накануне, что посольство Испании «в ближайшие дни» вернется к работе в Киеве. (ukrinform.ru)