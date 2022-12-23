Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и его российский коллега Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние экономические проекты.

Как передает Report, об этом сообщается в пятницу на сайте правительства РФ.

В ходе беседы достигнута договоренность об активизации совместной работы над экономическими проектами, представляющими взаимный интерес.

Отмечается, что главы правительств рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях.