Лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии и получила мандат на формирование правительства, пишет Agenzia Giornalistica Italia.

Она стала первой женщиной на этом посту. Кабинет министров будет приведен к присяге 22 октября. «Необходимо сформировать правительство как можно скорее. И мы готовы», — сказала Джорджа Мелони.

Напомним, коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони в конце сентября выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2% голосов) в нее входят правые «Лига» экс-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (получили 8,9 и 8% голосов).