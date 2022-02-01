Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества.

Британский премьер, как ожидается, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, главные темы встречи — безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

В рамках визита ожидалось объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей, но оно отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед визитом в Киев заразилась коронавирусом. Как во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.

Создание такого формата подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал он, выступая в Верховной раде. (ТАСС)