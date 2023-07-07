Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение «Об обеспечении выполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики №3940 от 24 июня 2023 года об учреждении стипендии имени Гейдара Алиева».

Как сообщает #, при возникновении потребности в финансировании, связанной с предоставлением стипендии имени Гейдара Алиева, учрежденной для 100 студентов очного отделения бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) вузов Азербайджанской Республики, Министерство науки и образования должно представить свои соответствующие предложения в Кабинет Министров Азербайджанской Республики.