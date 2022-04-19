Правительство Грузии не допустит того, чтобы страна снова пережила разрушительные последствия войны. Об этом, как сообщает Грузия Online, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил почему-то во время визита в Кахетию.

«Я хочу сказать партии войны и тем, кто хочет войны, что второго фронта в Грузии не будет. Я хочу сказать нашему населению и нашему народу, что разрушительные последствия августовской войны, войн 1990-х годов не повторятся. Наше правительство – ответственное правительство. Я в первую очередь несу ответственность за безопасность и мир в нашей стране, за безопасность каждого гражданина», — сказал Гарибашвили.

Такой его комментарий последовал в ответ на вопрос журналиста по поводу визита в Украину лидеров партии «Единое национальное движение». Они не захотели ехать в Киев в составе делегации во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Накануне члены ЕНД прибыли в Украину самостоятельно вместе с экс-президентом Георгием Маргвелашвили.

Судя по словам действующего премьер-министра, в Грузии есть «партия войны и те, кто хочет войны». Кого он имеет в виду? И что еще за «второй фронт»? Он хочет сказать, что кто-то в Грузии жаждет возобновить горячую фазу войны за Абхазию и Южную Осетию, чтобы как-то ослабить натиск агрессора на Украину?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Я признаю, что нынешний политический класс в Грузии и их политическая культура, мягко говоря, мне не по душе. Но, несмотря на мое отношение к ним, я все же не могу себе представить, чтобы были такие сумасшедшие, в чью политическую повестку дня входило бы развязывание войны в стране. Поэтому думаю, что премьер-министр несколько преувеличил такую опасность в своих оценках.

В целом подобные заявления с его стороны не приветствуются, так как не очень помогают, с одной стороны, положить конец поляризации, дошедшей до грани паранойи в стране, а, с другой стороны, подобные заявления усугубляют и без того нервное (в связи с событиями в Украине) настроение населения. Многие считают, что таким образом он пытается прикрыть тяжелое экономическое положение, царящее в стране. Но, в конце концов, за тяжелейший политический и социально-экономический кризис, в который впала страна, наряду с правящей командой, определенную ответственность несет и политическая оппозиция, не особо оправдавшая надежды собственных избирателей. Вместо того, чтобы отложить в сторону свои узкопартийные интересы и позаботиться о стране в такую сложную геополитическую эпоху, они продолжают противостоять друг другу и тем самым наносят непоправимый ущерб интересам нашей страны.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— Никакой партии войны в Грузии нет, и никто не собирается открывать второй фронт. Это всё выдумки премьера, который таким образом хочет дискредитировать оппозицию. Как будто кто-то из оппозиции хочет втянуть Грузию в войну. Это абсолютно не соответствует действительности.