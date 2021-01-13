Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку View Larger Image Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала, сообщает ТАСС. Редакция| 2021-01-13T10:12:01+04:00 13 января 2021, 11:23| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных…Бывший глава ФИФА Блаттер госпитализированГлава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в…В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за… В рубрике Youtube заморозил аккаунт Трампа на семь дней Gallery Youtube заморозил аккаунт Трампа на семь дней 13 января 2021, 10:16 Ким Чен Ын заявил, что будет укреплять ядерный потенциал Gallery Ким Чен Ын заявил, что будет укреплять ядерный потенциал 13 января 2021, 09:40 Forbes пригрозил компаниям, которые наймут сотрудников Трампа Gallery Forbes пригрозил компаниям, которые наймут сотрудников Трампа 13 января 2021, 06:34 ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США Gallery ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США 13 января 2021, 03:56 Помпео отменил поездку из-за передачи власти Байдену Gallery Помпео отменил поездку из-за передачи власти Байдену 13 января 2021, 01:22