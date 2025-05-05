Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 5 мая прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственный флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Беларуси Александра Турчина встречали вице-премьер Самир Шарифов, замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Премьер-министра Беларуси примет Президент Ильхам Алиев, стороны обсудят двусторонние отношения. Также гость проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в узком и расширенном составе.

В рамках визита ожидается подписание ряда соглашений. Премьер-министр Беларуси также посетит освобожденные территории, где ознакомится с рядом объектов. В рамках визита также состоится бизнес-форум.