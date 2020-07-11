Премьер-министр Али Асадов направил запрос в Конституционный суд

Премьер-министр Али Асадов направил запрос в Конституционный суд. В Кабинете министров было изучено обращение Фонда страхования вкладов в связи с признанием вкладов в ОАО «Atabank», ОАО «NBCBank» и ОАО «AGBank» застрахованными, и принято решение о направлении запроса в Конституционный суд.

В запросе, адресованном Кабинетом министров в Конституционный суд, обосновывается необходимость толкования статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» с целью защиты интересов вкладчиков в этих банках, сообщили АПА в пресс-службе Кабинета министров.