Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони намерена осуществить визит в Киев и пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Рим.

Как передает #, об этом Мелони сообщила в Twitter по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.