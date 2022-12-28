Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони намерена осуществить визит в Киев и пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Рим.
Как передает #, об этом Мелони сообщила в Twitter по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я вновь заявила о поддержке итальянским правительством Киева и подтвердила максимальную преданность Италии всем действиям в пользу того, чтобы прийти к справедливому миру. Я подтвердила мое намерение посетить Киев и пригласила Зеленского в Рим», — сообщила Джорджа Мелони.