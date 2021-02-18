Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в четверг о том, что подает в отставку, так как не смог прийти к согласию со своей командой из-за попытки властей задержать оппозиционного лидера Нику Мелию.

«Вчера суд определил господину Мелии (глава оппозиционной партии — прим. ТАСС) заключение в качестве меры пресечения. Это человек, который никогда особо не чтил грузинское законодательство, и тот, кто 20 июня [2019 года] призывал наших граждан к штурму парламента и был одним из организаторов прорыва в парламент. Но несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопуImediстимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации», — заявил Гахария на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал Imedi.

«Исходя из того, что я, к сожалению, не смог прийти к единому мнению со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности», — сказал он.

Гахария подчеркнул, что верит в то, что его отставка «будет способствовать снижению уровня поляризации в политическом пространстве страны», так как уверен, что поляризация и противостояние — «самый большой риск для будущего страны, его развития и способности справляться с любыми кризисами».

Ранее в четверг полиция предприняла попытку задержать главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Мелия уже третий день находится в офисе ЕНД, где также присутствуют лидеры и сторонники других оппозиционных партий. Правоохранители покинули территорию после того, как не смогли войти в здание. Противостояния между оппозицией и силовиками не было.