Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу проголосовал на парламентских выборах, сообщает TACC.

Глава правительства проголосовал по месту своей прописки в столичном районе Мтацминда вместе с супругой Макой Пацацией. Паре пришлось несколько минут простоять в очереди.

Также сообщается, что мэр Тбилиси тоже проголосовал на парламентских выборах. Каха Каладзе заявил, что отдал голос за успешную Грузию, стабильность и развитие.

Явка избирателей на парламентские выборы в Грузии за два часа голосования составила 8,33%, за это время проголосовали 292 587 избирателей.

Напомним, 31 октября в Грузии проходят парламентские выборы. В борьбу за 150 депутатских мест включились 48 партий и 2 политических блока. По всей стране работает более 3,8 тыс. участков для голосования (aif.ru)