Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с находящейся с визитом заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрикой Олсон.

Как передает Грузия Онлайн, об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Стороны обсудили американо-грузинские отношения, политическую ситуацию в стране, гуманитарные проблемы на оккупированных территориях, безопасность на Черном море и на Южном Кавказе.

На встрече была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе. В этом контексте был рассмотрен новый мирный формат, предложенный Гарибашвили в ООН — Инициатива мирного соседства, и отмечена важность вовлечения США и европейских партнеров в этот процесс.