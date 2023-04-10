Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. После сложения полномочий она снова возглавит правительство, передает РИА Новости.

«Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента», — сказано в сообщении пресс-службы парламента Эстонии. Отмечается, что ее правительство также уходит в отставку.

Реформистская партия, которую возглавляет Каллас, победила на парламентских выборах 5 марта. Депутаты партии получили 37 из 101 места в законодательном органе. В новый кабмин войдут 13 министров вместо 15.