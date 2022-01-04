Премьер-министр Борис Джонсон во время записи новогоднего видеообращения 31 декабря 2020 года около 15 минут стоял недалеко от оператора, зараженного коронавирусом, и после этого не самоизолировался. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.

Помощник на Даунинг-стрит (резиденция британского премьера — прим.) позже проинформировал об инциденте официальные лица и сотрудников, которые находились в комнате в момент записи. Всех попросили самоизолироваться на 10 дней, однако, как утверждает источник, премьера это не коснулось.

Отмечается, что видеооператор около 15 минут находился «лицом к лицу» с премьер-министром, на расстоянии не более двух метров.

Это произошло за несколько дней до того, как в Великобритании была объявлена третья национальная изоляция.

«Ему (Джонсону — прим) не посоветовали изолироваться, поскольку правила не требовали от него этого», — сказал представитель Даунинг-стрит, отметив, что социальная дистанция не была нарушена.

Соответствующее заявление появилось на фоне того, что в последнее время в Великобритании резко растет число случаев заражения о коронавирусом. Так, 4 января в стране было выявлено 157 758 новых заболевших.