Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в воскресенье на своей страничке в фейсбуке сообщил о том, что заразился коронавирусом, передает Интерфакс.

«После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент я остаюсь на лечении дома. Вся информация о моих контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. Я уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!» — написал он.

Борисов отметил, что отложил все встречи и ушел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в Болгарии с начала пандемии выявлено 37 562 случая COVID-19, 1 084 заболевших скончались.