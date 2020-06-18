Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

В среду в болгарских соцсетях появились фотографии Борисова, отдыхающего в своей спальне.

«Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника», — приводит БНР слова Борисова на внеочередной пресс-конференции.

По словам Борисова, компромат против него фабрикуется с целью сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

Национальная служба охраны начала проверку появления снимков спящего Борисова в соцсетях.

Конфликтная ситуация между президентом и правительством наблюдалась еще в начале года. Так в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.