В рамках мероприятий празднования Новруз байрамы в PortBaku Mall представлены коллекции известного модельера-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Хали ловой «Харыбюльбюль» и «Карабах», сообщает #.

Коллекция «Харыбюльбюль» впервые представлена широкой общественности. В ней использованы карабахские мотивы.

«В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Люди не только накрывают праздничные столы, но и предпочитают сегодня встречать Новруз в яркой и красочной национальной одежде. А цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне», — отметила Гюльнара Халилова, которая ранее впервые представила цветок харыбюльбюл ь в платьях и шелковых платках.