Российским и белорусским дипломатам и представителям властей двух стран с 18 марта запрещен вход в здания Европарламента.
Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в Twitter сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.
«В парламенте демократии нет места тем, кто хочет свергнуть демократический порядок»,- написала глава Европарламента.
С начала атаки ВС России на Украину Евросоюз объявил четыре пакета экономических санкций против Москвы.
Под санкции попали представители российских властей, включая президента РФ Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, а также российских олигархов и миллиардеров.
ЕС также объявил о финансовых санкциях против Беларуси вне действующего санкционного режима.