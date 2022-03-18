Российским и белорусским дипломатам и представителям властей двух стран с 18 марта запрещен вход в здания Европарламента.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в Twitter сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.

«В парламенте демократии нет места тем, кто хочет свергнуть демократический порядок»,- написала глава Европарламента.

С начала атаки ВС России на Украину Евросоюз объявил четыре пакета экономических санкций против Москвы.

Под санкции попали представители российских властей, включая президента РФ Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, а также российских олигархов и миллиардеров.

ЕС также объявил о финансовых санкциях против Беларуси вне действующего санкционного режима.