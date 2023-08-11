Министры Молдавии, Румынии и Украины вместе с чиновниками из США и ЕС обсудят проблемы, связанные с вывозом украинского зерна по суше. Встреча пройдет в румынском городе Галац 11 августа.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.

На ней будут обсуждаться альтернативные пути экспорта зерна из Украины», — сказал он.

Ожидается, что в переговорах примут участие вице-премьер, глава Минсельхоза Молдовы Владимир Боля, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен и представители Еврокомиссии.