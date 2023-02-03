«ПСЖ» и Лионель Месси ведут переговоры о продлении контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, представители Месси и руководство «ПСЖ» в ближайшие 2-3 недели проведут личную встречу.

Тогда «ПСЖ» сделает официальное новое предложение по контракту. Также стороны обсудят срок контракта и финальные детали, чтобы достичь окончательной договоренности о подписании соглашения.

Ранее появилась информация о том, что Месси сомневается в необходимости продлевать контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. (sports.ru)