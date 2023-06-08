Азербайджан посетила делегация Инициативы центров передовой практики по снижению химических, биологических, радиологических и ядерных рисков Секретариата Юго-Восточной и Восточной Европы Европейского Союза. В рамках визита делегация провела совещание с участием профильных специалистов МЧС.

Как сообщили АПА в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым данным учреждением и с участием МЧС, а также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита был проведен семинар, организованный МЧС совместно с Инициативой центров передовой практики по снижению химических, биологических, радиологических и ядерных рисков Секретариата Юго-Восточной и Восточной Европы ЕС.

В семинаре приняли участие представители министерств по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, обороны, внутренних дел, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, TƏBİB и Агентства продовольственной безопасности.