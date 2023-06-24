Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили площадь Флага и улицу Гейдара Алиева в Лачине, сообщает Trend.

Иностранные дипломаты были проинформированы о том, что здания на улице Гейдара Алиева восстановлены, и во время проводимых работ особое внимание уделялось возвращению им их прежнего облика.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоится посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара «Лачин», заложенного на берегу реки Хакари.

Представители дипломатического корпуса также ознакомятся с идущими полным ходом строительными работами в селе Забух.

Затем иностранные дипломаты отправятся в «умное село» Агалы в Зангилане.