Представители Армении и Азербайджана провели встречу для уточнения границ участка Тех — Корнидзор Сюникской области Армении. Об этом в субботу сообщил пресс-центр Службы нацбезопасности Армении.

«СНБ Республики Армения сообщает, что на участке Тех — Корнидзор состоялось совещание с участием представителей Республики Армения и Азербайджанской Республики. Проведены работы по корректировке границ, в результате чего ситуация на участке значительно улучшилась. Сообщаем вам, что в настоящее время работы продолжаются, общественность будет проинформирована о результатах», — отмечается в сообщении.

14 марта глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что Армения несколько дней назад получила от Азербайджана очередной вариант мирного соглашения, в деле есть некоторый прогресс. (ТАСС)

