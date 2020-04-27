Представитель ВОЗ назвала ключевое условие для снятия карантина

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что для снятия карантинных мер страны должны выполнить определенные условия.

Как сообщает Интерфакс, она пояснила, что многие государства взяли за основу действия китайских властей в Ухане, хоть и не в такой «агрессивной» форме.

Правительства часто закрывали страну на карантин, поскольку не могли знать, где больше всего передается коронавирусная инфекция.

«Я думаю, многие страны пошли на очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что они работают», — отметила Харрис.

При этом представитель ВОЗ напомнила, что для отмены карантинных мер странам надо выявить районы передачи коронавируса, чтобы их изолировать. Харрис предлагает «отделить зараженных людей от здоровых», чтобы приступить к снятию ограничений.