Представитель главы Евросовета предложит политическим силам Грузии план реформ

Представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон заявил, что во вторник положит на стол переговоров власти и оппозиции в Грузии документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия.

«Я уже сказал лидерам партий, что завтра на стол положу текст соглашения, целью которого является построение устойчивого будущего и восстановление доверия. Там будут указаны необходимые меры по проведению системных реформ для того, чтобы доверие общества выросло к избирательному процессу и правосудию», — сказал Даниэльсон в понедельник на пресс-конференции после переговоров с политическими силами Грузии.

Лидеры политических партий сами должны взять на себя ответственность и подписать документ, или же отказаться от него. В случае, если соглашение будет достигнуто, оно не будет оценено как выигрыш одной из сторон и проигрыш другой. Победителем окажется народ Грузии, добавил дипломат.

Даниэльсон прибыл в Тбилиси по заданию главы Евросовета Шарля Мишеля 28 марта для урегулирования политического кризиса. В понедельник он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также провел переговоры с представителями политических партий по отдельности. Дипломат во вторник попытается усадить за стол переговоров как представителей власти, так и оппозиции, чтобы подписать соглашение по выходу из кризиса. (ТАСС)