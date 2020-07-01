Председательство в Совете ЕС перешло к Германии

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии, передает ТАСС.

За ближайшие шесть месяцев ФРГ сделает акцент на преодолении последствий пандемии, вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации. Кроме того, Берлин попытается унифицировать политику членов Европейского союза по отношению к крупным геополитическим игрокам — Китаю, России и США.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с хорватским премьером Андреем Пленковичем. «Германия во время председательства будет опираться на тот прогресс, который был достигнут при Хорватии», — сообщили в пресс-службе Федеративной Республики.